دبلوماسى: قمة العشرين وإفريقيا تناقش كل القضايا الساخنة في القارة السمراء

قال السفير صلاح حليمة، رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق إن مجموعة العشرين لديها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي فهم الأكثر تقدما .



وأضاف رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية فى حواره على فضائية " اكسترا نيوز " أن هناك رغبة قوية لدى مجموعة العشرين للاستثمار في إفريقيا لأنها قرية واعدة، موضحًا أن قمة العشرين وإفريقيا تناقش كل القضايا الساخنة في القارة السمراء.



وأشار رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية إلى أن أي اجتماع ذات الطبيعة التعددية من مؤتمر القمة العشرين أو على نفس النموذج على هامش هذه الاجتماعات فى الإطار الثنائى الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدم النموذج المصرى لعملية الاستصلاح .



وأكد رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية أن مصر على رأس الدول المعنية لأنها قدمت نموذج للإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أنه نموذج ناجح وانخفاض معدل التضخم بمعايير اعتراف مؤسسات دولية بمعدلات يؤكد أن صلاحية النموذج الذى يحتذى به من جانب الدول الإفريقية فيما يخص العلاقة بين مصر وألمانيا باعتراف من المؤسسات المعنية.