طريقة عمل العزيزية المكرونة باللبن مع الشيف توتا مراد.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل العزيزية "مكرونة باللبن".
مقادير عمل العزيزية "مكرونة باللبن":
مكرونة اسباجتي مسلوقة
كيلو ونصف لبن
سكر شوجا ليس
نصف كوب لبن
نصف كوب قشطة
2 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة زبدة
فانيليا
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل العزيزية "مكرونة باللبن". خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
مقادير عمل العزيزية "مكرونة باللبن":
مكرونة اسباجتي مسلوقة
كيلو ونصف لبن
سكر شوجا ليس
نصف كوب لبن
نصف كوب قشطة
2 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة زبدة
فانيليا
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل العزيزية "مكرونة باللبن". خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..