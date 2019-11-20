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توك شو

طريقة عمل العزيزية المكرونة باللبن مع الشيف توتا مراد.. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:35 م
طريقة عمل العزيزية
طريقة عمل العزيزية
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قسم التوك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل العزيزية "مكرونة باللبن".

مقادير عمل العزيزية "مكرونة باللبن":
مكرونة اسباجتي مسلوقة
كيلو ونصف لبن
سكر شوجا ليس
نصف كوب لبن
نصف كوب قشطة
2 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة زبدة
فانيليا

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل العزيزية "مكرونة باللبن". خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
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