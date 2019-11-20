مصرع طفلة سقطت من شرفة منزل أسرتها بالمنصورة

لقيت طفلة عمرها 5 أعوام مصرعها بكسر في الجمجمة، إثر سقوطها من الدور الرابع العلوي بالعقار الذي تسكنه بالمنصورة، حيث وقفت في البلكونة لتلهو واختل توازنها وسقطت في الشارع.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة، عن سقوط طفلة من علو خلف مسجد الفتح من شارع فخر الدين خالد دائرة قسم ثان المنصورة.



وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط الطفلة "جودي أحمد محمد نجاح"، 5 أعوام من بلكونة بالدور الرابع علوي بمسكن أسرتها، وتم نقلها بمعرفة الأهالي لمستشفى المنصورة الدولي، وتوفيت عقب وصولها المستشفى.



وبسؤال والدتها وتدعى دنيا السيد فتحي، 22 عاما، أكدت أنها كانت نائمة وغافلتها الطفلة وخرجت من الغرفة إلى البلكونة لتلعب، وتسلقت على السور حيث اختل توزانها وسقطت.



وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت انتداب مفتش الصحة لعمل تقرير وتوقيع الكشف الطبي على الطفلة المتوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من ملابسات الحادث.