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تكنولوجيا

ثمن إصلاح شاشة Huawei Mate X أغلى من سعر iPhone 11 Pro

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:35 م
Huawei Mate X
Huawei Mate X
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كريم جمال
منذ بداية عام 2019 والجميع حول العالم ينتظرون هاتفى جلاكسى فولد و Huawei Mate X، لأنهما أول من كشقا عن أنفسهما ومن ثم لحقت بهما شاومى وموتورولا.

ورغم تميز هاتف Huawei Mate X فى المواصفات والتصميم على نظيره حلاكسى فولد، إلا أن هناك عيب سيجعل شراء هذا الهاتف مجازفة كبيرة، لأن تكلقتها ستبلغ 1000 دولار أمريكي، وهو نفس سعر iPhone 11 Pro.

وحذر الخبراء من إرتفاع تكلقة شاشة الهاتف الذى يبلغ سعره 2400 دولار أمريكى، وهو سعر ضخم ولكنه مقبول بسبب التكنولوجيا التى يقدمها الهاتف متقدمة للغاية.

وكان من المفرتص أن تقدم هواوى عرضًا مثل الذى قدمته سامسونج وهى إصلاح شاشة الهاتف فى السنة الأولى فقط من امتلاكه، مقابل 150 دولار فقط.

أتى Huawei Mate X بشاشة أمامية قياس 6.6 بوصة، أما الخلفية بشاشة قياس 6.8 بوصة وكلاهما بتقنية OLED، مع إمكانية الطى بمنتهى السهولة وهى أهم ما يميز الهاتف.

ويمتلك Huawei Mate X معالج من نوع Kirin 980، ويدعم ميزة الإتصال بتقنية الجيل الخامس التى توفر سرعة خارقة فى نقل البيانات، بالإضافة إلى بطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير لدعم أداء الهاتف الجبار.

ويمكنك الحصول على Huawei Mate X مقابل 2400 دولار أمريكى، ما يعادل 39 ألف جنيه مصرى.
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