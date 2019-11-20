شعراوى يدعم الرحالة علي عبده لتسجيل رقمه الثالث.. يجوب محافظات مصر ليدخل موسوعة جينيس .. ومعبد أبو سمبل نقطة البداية لرحلة الـ 100 يوم

يوافق على رعاية الرحالة على عبده ليجوب المحافظات على موتوسيكل في 100 يوم والتسجيل في جينيس

100 مصر .. رحالة مصرى يقطع 25 ألف كم بدراجته ليحصد جينس للمرة الثالثة