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أخبار البلد

هاني لبيب: تعزيز المواطنة يبدأ من الطفولة وسن قوانين تعاقب من يخالفها

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:37 م
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
قال الكاتب الصحفي هاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدا، إن تعزيز المواطنة لدى المصريين يبدآن من تربية النشء والأطفال على قيمها بالتوازي، مع سن قوانين تعاقب من يقوم بفعل يخالف تلك القيم.

جاء ذلك خلال ندوة "الهوية المصرية وصناعة التسامح"على هامش المؤتمر الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، تحت عنوان "المواطنة وبناء مجتمع التسامح في مواجهة خطاب الكراهية".

وأضاف لبيب أن المواطنة ليست فقط تلك المتعلقة بالطائفة الدينية ولكنها تتعلق بكل ما ينتقص من حقوق المواطن سواء لأسباب دينية أو لأنه من محافظة مختلفة أو بسبب كونها امرأة أو أي أسباب أخرى.

وشدد لبيب على ضرورة أن نعمل على الأطفال والأجيال الجديدة لتعزيز قيم المواطنة، مشيرا إلى ضرورة أن نقوم أيضًا بالعمل على قوانين تنظم المواطنة وتجرم من يقوم بفعل يخالف قيمها، قائلا:"القانون يصنع وعي والوعي لا يصنع قانون ومثال على ذلك ما يحدث في أوروبا لمن يقوم بمخالفة هو أنه يدفع غرامة فورية".

وطالب لبيب بتعزيز قيم الانتماء لدى المواطن والتي تتمثل في المحافظة على النظافة العامة للشوارع والمؤسسات قائلا: "نجد أن المصريين بيوتهم نظيفة جدا واذا خرجنا منها نجد القمامة منتشرة"، مضيفا: "وللأسف نحن نحب المظاهر وليس المضمون".
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