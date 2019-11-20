رجال الأعمال تبحث فرص نمو الصادرات وغزو أسواق الاتحاد الأوروآسيوى

أكد أرمان إيساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، أن بلاده تسعي لزيادة التبادل التجاري وتفعيل العلاقات الاقتصادية مع مصر فى شتي المجالات خاصة فى تصدير القمح وجذب الاستثمارات المصرية.



جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال.



وأضاف إيساجالييف، أن كازاخستان كانت لها تجربة فى تصدير القمح لمصر قبل ثورة 25 وتأمل فى عودة العلاقات التجارية خاصة وان كازاخستان تخطط لانشاء صوامع ومناطق لوجيستية باحدي المناطق الحرة فى مصر، مشيرًا أنه بلاده تحتل المركز الـ5 في انتاج وتصدير القمح بنحو 15 مليون طن سنويا من اجمالي الانتاج الذى يقدر بـ 20 مليون طن سنويا.



وقال إنه خلال 28 عاما الماضية تحولت كازاخستان من دولة اشتراكية إلي الاقتصاد الحر وحققت انجازات ضخمة واصلاحات كبيرة على المستوي التجاري وتهيئة بيئة الاستثمار من خلال اصدار حوافز عديدة أهمها الاعفاء الضريبي والجمركي والتصدير لدول الاتحاد الاقتصادى الأووروآسى بدون جمارك.



وأكد أنه بفضل الاستقرار السياسي والاصلاحات الكبيرة من الحكومة اصبحت كازاخستان الآن اقوي اقتصاد في اسيا الوسطي ودول القوقاز، موضحا ان دخل الفرد يبلغ 18 الف دولار سنويا، مقابل 700 دولار بعد حصولها على الاستقلال.



وأشار الى أن 80% من مساحة كازاخستان البالغة 2 مليون و700 الف كيلو متر مربع فضلا عن موارد الطبيعية خاصة البترول حيث تنتج 2 مليون برميل يوميا وتحتل المركز رقم 9 في انتاج الغاز.



وأضاف السفير الكازاخستاني، أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على تصدير الخامات ويعد قطاع التعدين من أهم القطاعات المنتجة حيث تحتل رقم 1 فى انتاج اليورانيوم بواقع 30 % من الانتاج العالمي والمركز الـ6 فى انتاج الذهب، ورقم 1 فى انتاج الزنك وغيرها من الخامات.



من جانبه أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال، أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وكازاخستان ومختلف الدول لمضاعفة الصادرات، لافتا أن مجالات التجارة من أهم المجالات التي تخلق تعاون حقيقي بين الدول وتحفز من التبادل الاستثماري والنمو الاقتصادي.



وقال "عيسي" إن الصادرات المصرية لديها فرصة كبيرة للنمو في السوق الكازاخستانية خاصة وانها تعد بوابة لاقتصاديات واسواق الاتحاد الأوروآسيوى، الذى يضم كلًا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وغيرها.



واضاف، هناك تعاون وثيق بين جمعية رجال الأعمال والسفارة الكازاخستانية بالقاهرة ونأمل أن تكون البداية لانطلاقة العلاقات الاقتصادية ورفع التبادل التجاري، مؤكدا علي حرص الجمعية فى دعم العلاقات الدولية وتعزيز التعاون التجاري وجذب الاستثمارات.

وناقش الاجتماع الفرص المتاحة للصادرات المصرية فى السوق الكازاخستانية خاصة من الأدوية ومنتجات الملابس الجاهزة الخضروات والفاكهة، والرخام والسيراميك والمنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل والمنتجات البترولية والدهانات.



ووفق لمذكرة التعاون الاقتصادي، بلغت الاستثمارات الكازاخية فى مصر، نحو 1.56 مليون دولار من خلال 15 شركة تتوزع استثماراتها الإنشاءات والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والسياحة والزراعة.



وواصل حجم التبادل التجارى بين مصر وكازاخستان، ارتفاعه خلال آخر 6 سنوات ليصل إلى 83.94 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل 62.38 مليون دولار عام 2017. كما ارتفعت صادرات مصر إلى كازاخستان لتسجل 67.29 مليون دولار عام 2018، مقابل 50.73 مليون دولار عام 2017.