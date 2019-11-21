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تكنولوجيا

شركات التكنولوجيا الأشهر تدافع عن نفسها في تحقيقات مكافحة الاحتكار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:16 ص
شركات التكنولوجيا
شركات التكنولوجيا الأمريكية
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شيماء عبد المنعم
ردت أربع شركات تقنية كبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، هي "جوجل Google، فيسبوك Facebook، أمازون Amazon، آبل Apple"، على أسئلة لجنة تابعة للكونجرس بالدفاع عن ممارساتها ورفضت الإجابة عن بعض الأسئلة.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، كانت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى، التي كشفت عن الإجابات أمس الثلاثاء، قد أرسلت الاستفسارات كجزء من تحقيقها لمكافحة الاحتكار للعمالقة الأربعة، الذين يواجهون قائمة طويلة من تحقيقات مكافحة الاحتكار الأخرى.

وقد شهدت الشركات، التى كانت رمزًا لدينامية الاقتصاد الأمريكى منذ فترة طويلة، سمعة شركاتهم التى شوهت بسبب الهفوات فى الخصوصية والادعاءات بأنها أساءت استخدام وضعها فى السوق لإلحاق الأذى بمنافسين صغار وناشئين، فيما رفضت كل من فيس بوك وآبل التعليق على هذه القصة فى حين لم يكن لدى أمازون وجوجل تعليق فورى.

ووفقًا لرد عملاق البحث الأمريكي، أنكرت شركة جوجل التى تملك موقع يوتيوب، تفضيلها لخدماتها على خدمات المنافسين فى متصفحات البحث والفيديو والإنترنت، وقالت: "إن الغالبية العظمى من النقرات التي تلي بحث Google تذهب إلى مواقع الويب غير التابعة لها، وأن النتائج الناتجة عن عرضه على YouTube لا تمنح وزنًا أكبر من المنافسين، وأن أدوات معالجة النصوص وتحليلها مصممة للعمل بشكل جيد مع جميع المتصفحات، وليس كروم فقط.

ومن جانبها فقد أقرت شركة فيسبوك إزالة بعض تطبيقات الطرف الثالث عن منصة مطورى البرامج الخاصة بها لتكرار الوظائف الأساسية، مثل فاين تويتر المغلق الآن، والتي قالت: "إنه قام بتكرار منتج فيسبوك"، ولكنها قدمت إجابات محدودة على أسئلة أخرى حول تعامل الشركة مع المنافسين المحتملين.

كما أجابت آبل عن الأسئلة المتعلقة بمتصفحها والعمولات التى تدفعها في متجر التطبيقات الخاص بها، وعالجت مشكلات أخرى، معظمها معروفة بشكل عام، فيما أقرت أمازون أيضًا بمطالبة التجار من الجهات الخارجية بتخفيض أسعارهم على أمازون.

فيما قالت أمازون دوت كوم في ردها: "إنها تستخدم بيانات مجمعة من التجار في سوق الطرف الثالث "لأغراض تجارية" ، لكنها نفت استخدام البيانات لإطلاق منتجات المصدر الخاص أو مصدرها أو تسعيرها"، واعتبارًا من 29 سبتمبر، كان هناك ما يقرب من 384 ألف حساب بائع فردي نشط على Amazon، وحوالي 514 ألف حساب بائع محترف نشط في الولايات المتحدة.
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