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برلمان

برلمانية: خفض أسعار مدخلات الإنتاج يفتح أبواب التصدير

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
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قالت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن لجنة الصناعة طالب بتخفيض سعر الغاز لبعض الصناعات كثيفة استخدامات الطاقة ، بحيث يتم تخفيض مدخلات الصناعة، ويكون المنتج رخيص بدلا من استيراده من الخارج.

وأشارت النائبة إيفلين متى، لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك مغالاة فى مدخلات الصناعة من إيجار وكهرباء ومياه وغاز، الأمر الذى يجعل سعر المنتج غالى ، إلا أننا إذا قمنا باستيراده من الخارج سيكون رخيصا وبجودة عالمية قياسا بالمنتج المحلى.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن خفض أسعار مدخلات الإنتاج يساهم فى تحسن فرص الاستثمار وفتح أبواب التصدير إلى الخارج.

وتعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب مطالبة الحكومة بخفض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين مقارنة بـ 5.5 دولار حاليًا.

وستناقش اللجنة المقترح فى اجتماعها المقبل مع وزير الصناعة المهندس عمرو نصار خلال الأيام القليلة المقبلة.
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