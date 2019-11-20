محمود قابيل: لم أندم على ترك الفن من أجل الزراعة

قال الفنان محمود قابيل إنه لم يندم علي السفر إلي الخارج وتركه للتمثيل بعد أن قدم أكثر من عمل ناجح .



و صرح لـ صدى البلد: كانت عائلتي تحتاج إلي علي الرغم من أني لا أعرف الكثير عن قواعد الزراعة فكنا نمتلك أرضا في أمريكا وتركت الفن من أجل الزراعة .



وأضاف: شقيقي هددني بأنه سيترك رعاية أرض العائلة لو لم أساعده وأترك الفن .



والفنان محمود قابيل هو سفير "اليونيسيف" للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خدم في القوات المسلحة المصرية قبل أن يصبح ممثلًا واعدًا في السينما المصرية، خلال السبعينيات.