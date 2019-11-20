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فن

محمود قابيل: لم أندم على ترك الفن من أجل الزراعة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:16 م
محمود قابيل
محمود قابيل
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شيرى نبيل
قال الفنان محمود قابيل إنه لم يندم علي السفر إلي الخارج وتركه للتمثيل بعد أن قدم أكثر من عمل ناجح .

و صرح لـ صدى البلد: كانت عائلتي تحتاج إلي علي الرغم من أني لا أعرف الكثير عن قواعد الزراعة فكنا نمتلك أرضا في أمريكا وتركت الفن من أجل الزراعة .

وأضاف: شقيقي هددني بأنه سيترك رعاية أرض العائلة لو لم أساعده وأترك الفن .

والفنان محمود قابيل هو سفير "اليونيسيف" للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خدم في القوات المسلحة المصرية قبل أن يصبح ممثلًا واعدًا في السينما المصرية، خلال السبعينيات.
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