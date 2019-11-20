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أخبار العالم

الخطوط السعودية ترفع أسطولها لـ70 طائرة فى 2026

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:43 م
خطوط الطيران السعودية
خطوط الطيران السعودية الخليجية
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مــيــــــس رضــــا
تعتزم خطوط الطيران السعودية زيادة أسطولها إلى ضعف ما هو عليه حاليًا.

وقال عضو مجلس إدارة خطوط الطيران السعودية عبد الملك القحطاني، اليوم الأربعاء، إن الشركة تخطط لوصول أسطولها إلى 70 طائرة بحلول 2026، وذلك مقارنة بـ30 طائرة حاليًا.

وأشار القحطاني، في تصريحات بمعرض دبي للطيران، إلى أن الشركة تخطط لتقدم طلبية جديدة لشراء طائرات في المستقبل القريب.

وأطلقت الخطوط السعودية الخليجية في 2016، ومقرها مدينة الدمام بشرق المملكة العربية السعودية.
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