الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لإنشاء ميناء الصيد برشيد.. صور

أكد اللواء آمنة - محافظ البحيرة أن مشروع انشاء ميناء الصيد برشيد يعد من المشروعات القومية العملاقة واول ميناء صيد بالمحافظة بإجمالي تكاليف استثمارية 500 مليون جنيه للمرحلة الأولى.



وأشار الى ان الميناء جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد وجعلها قبلة للسياحة العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،و أنه سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر عمل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ البحيرة يرافقه المهندس خالد صديق - المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات ميناء الصيد برشيد والمقام علي مساحة ٤٨ ألف متر وهو يعد الميناء الأول بمصر لخدمة الصيادين وتنشيط عملية الصيد ويعمل على وتوفير 5الاف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل الغير مباشرة فى مختلف المجالات والأنشطة بداخل الميناء.



وأوضح المحافظ ان إهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد يرجع لمكانتها التاريخية والعريقة بالإضافة لإنشاء مدينة رشيد الجديدة بالتزامن مع تطوير المدينة التاريخية والتراثية والتى تشهد حاليًا العديد الأعمال فى مختلف القطاعات مضيفا بانه يجرى حاليًا إعداد المقايسات الخاصة لمشروعات ( إستكمال كورنيش النيل من مسجد الحق وحتى ميناء الصيد - تطوير ساحة الأمصيلي - تطوير ساحة العرابي - تطوير ساحة الحرية - تطوير الشوارع التراثية - توصيل خدمة الصرف الصحي والغاز الطبيعي للميناء والكتلة السكنية أمام ميناء الصيد ) تمهيدًا لأعمال الطرح بقيمة تتخطي مبلغ ٣٠٠ مليون جنية مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد والمتابعة المستمرة والاشتراطات الخاصة بالمواصفات الفنية للمشروع.



واستمع الحضور لشرح تفصيلى من والمهندس الشيخ مصطفى مدير مشروع تطوير رشيد أكد خلاله على أهمية الميناء وهدفه والخدمات التى يوفرها موضحا دور ميناء الصيد فى خلق أسواق منظمة لبيع الأسماك وفتح آفاق جديدة للعمل وظهور صناعات جديدة تعتمد على الإنتاج السمكي ونشاط الصيد، كصناعة الثلج والشباك والغزول ومراكب الصيد وإصلاحها وحفظ وتصنيع الأسماك وغيرها، وهو الأمر الذى من شأنه.



وأشار الميناءالمدير التنفيذى أن ميناء الصيد يضم عدد ١٢ منشأة، عبارة عن ورشة صيانة - مخزن للمعدات - إدارة هندسية - مبنى جمركي - سوق للجملة والتجزئة - مصنع ثلج - ثلاجة تبريد - مصنع خيوط "شبك" - مبنى الإدارة - غرفة محولات كهرباء - مستودعات - محطة وقود هذا بالإضافة إلى إستراحة للعمال وعدد ٢ خزان مياة علوي وعدد ٢ محطة رفع صرف صحي ومياة أمطار ورصيف تراكي يستوعب عدد ٦٠ مركب/ساعة ، وتصل نسبة التنفيذ بالموقع ٨٧٪ بتكلفة ٥٠٠ مليون جنية وسيتم الإنتهاء من الأعمال في شهر أكتوبر عام ٢٠٢٠ م.