في يومهم العالمي .. اكتشف حقيقة العلاقة بين القلق والصحة العقلية لدى الأطفال

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي لحقوق الطفل في 20 من نوفمبر بكل عام، لذلك وجب التنويه اليوم عن أبرز المشاكل لدى الأطفال وهو علاقة القلق بالصحة العقلية عند الأطفال، حيث يعاني كثير من الأطفال بالقلق المفرط وقد يعتقد البعض أنه أمر بسيط، لكن كشف موقع " health line " علاقة القلق وتأثير على الصحة العقلية عند الأطفال.



ويعد اضطراب القلق حاليًا أكثر الأمراض النفسية انتشارًا عند الأطفال، ما يجعل هناك صعوبة في علاج هذه المشكلة هو أن الأطفال يجيدون إخفاءها، وأنه هناك العديد من العوائق التي تحول دون تقديم الرعاية الصحية النفسية للعائلات، فالآباء في كثير من الأحيان لا يريدون أن يقبلوا أن طفلهم قد يكون مختلفًا عن البقية ويعاني من مشكلة ما.



وأكدت الدراسات أن القلق قد يكون السبب في إصابة الطفل بكثير من الأمراض العقلية، لأن الخوف والقلق هما من الوظائف الأساسية للدماغ ، عندما تنطلق العمليات التنموية في المناطق التي تظهر فيها مبكرا.



وإذا كان لدى طفلك حلقات متكررة من الخوف أو الإجهاد أو القلق تبدو غير متناسبة وتؤثر على حياتهم اليومية وسعادتهم ، فقد يكون لديهم اضطراب قلق،وتشمل الأعراض الأخرى صعوبة في النوم أو التركيز ، والتهيج ، والتعب ، والأرق، لذلك سيكون من الضروري الإستعانة بطبيب متخصص لحماية طفلك من الاصابة بكثير من الأمراض العقلية فيما بعد.

