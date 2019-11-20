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منوعات

في الذكرى الـ72 لزواجهما.. لقطات نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:29 م
صدى البلد
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هدير علاء
تحتفل العائلة المالكة البريطانية اليوم، الأربعاء، بالذكرى الثانية والسبعين لزواج الملكة "إليزابيث الثانية" والأمير "فيليب"، دوق إدنبرة.

وكانت ملكة بريطانيا، التي تبلغ من العمر 93 عامًا، قد تزوجت من الأمير "فيليب"، 98 عامًا، في 20 نوفمبر عام 1947، في دير وستمنستر الشهير.

الجدير بالذكر أن الملكة "إليزابيث" التقت بالأمير "فيليب" للمرة الأولى في عام 1934؛ وتم الإعلان عن خطوبتهما رسميًا في التاسع من يوليو عام 1947، وأقيم حفل الزفاف بعد أربعة أشهر فقط، وأنجبا كلا من الأمير "تشارلز"، 71 عامًا، والأميرة "آن"، 69 عامًا، والأمير "أندرو"، 59 عامًا، والأمير "إدوارد"، 55 عامًا.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الأمير "فيليب" أصبح دوق "إدنبرة" قبل حفل الزفاف؛ وبعد خمس سنوات من زواجهما، أصبحت "إليزابيث" ملكة إنجلترا، تحديدًا في السادس من فبراير عام 1952.

ونعرض فيما يلي مجموعة من اللقطات النادرة للملكة "إليزابيث الثانية" وزوجها الأمير "فيليب"..
في الذكرى الـ72 لزواجهما.. لقطات نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب
في الذكرى الـ72 لزواجهما.. لقطات نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب
في الذكرى الـ72 لزواجهما.. لقطات نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب
في الذكرى الـ72 لزواجهما.. لقطات نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب
في الذكرى الـ72 لزواجهما.. لقطات نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب
في الذكرى الـ72 لزواجهما.. لقطات نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب
في الذكرى الـ72 لزواجهما.. لقطات نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب
في الذكرى الـ72 لزواجهما.. لقطات نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب
في الذكرى الـ72 لزواجهما.. لقطات نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب
في الذكرى الـ72 لزواجهما.. لقطات نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب
في الذكرى الـ72 لزواجهما.. لقطات نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب
في الذكرى الـ72 لزواجهما.. لقطات نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب
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