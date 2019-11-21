Apple تطلق تطبيقات جديدة لمستخدمي Windows قريبا

تخطط آبل Apple لإحداث تغيير هائل في النظام البيئي للتطبيقات الخاص بها لأحد أكثر برامج الكمبيوتر وسطح المكتب استخدامًا وهو نظام مايكروسوفت ويندوز - Microsoft Windows.
ولم تصدر الشركة إعلانًا رسميًا بعد ، لكنها أعطت تلميحًا كبيرًا حول الأمر عن طريق نشر وظيفة شاغرة لها، فكما هو مذكور في صفحة الويب الخاصة بتطبيق الوظائف في الشركة، تبحث آبل Apple عن مهندس برامج - تطبيقات Windows Media يمكنه المساعدة في إنشاء الجيل التالي من تطبيقات الوسائط لنظام Windows. '.
ووفقًا لموقع "جادجيتس ناو" التقني، كتبت نص عرض الوظيفة على الآتي: "يبحث فريق Media Apps في الشركة عن مهندس برامج خبرة للعمل على الجيل التالي من تطبيقات الوسائط لنظام ويندوز Windows".
وأضافت: "سوف تساعد في بناء ميزات مبتكرة ستسعد ملايين العملاء حول العالم".
وتابعت: "إذا كنت تحب الموسيقى وكنت متحمسًا لكتابة التعليمات البرمجية وترغب في العمل مع فرق هندسية ذات مستوى عالمي تشحن إلى ملايين المستخدمين ، فإن فريق Media Apps هو المكان المناسب لك".
وذكر الموقع التقي أن الشركة لديها بالفعل تطبيق Apple TV على أجهزة تلفزيون Samsung و Roku وأجهزة Amazon Fire TV وغيرها.
وليس من المؤكد متى سنرى بالضبط تطبيقات Apple الجديدة التي تأتي إلى نظام التشغيل Windows لأن الشركة لا تزال تستخدم مهندسين.
ولم تصدر الشركة إعلانًا رسميًا بعد ، لكنها أعطت تلميحًا كبيرًا حول الأمر عن طريق نشر وظيفة شاغرة لها، فكما هو مذكور في صفحة الويب الخاصة بتطبيق الوظائف في الشركة، تبحث آبل Apple عن مهندس برامج - تطبيقات Windows Media يمكنه المساعدة في إنشاء الجيل التالي من تطبيقات الوسائط لنظام Windows. '.
ووفقًا لموقع "جادجيتس ناو" التقني، كتبت نص عرض الوظيفة على الآتي: "يبحث فريق Media Apps في الشركة عن مهندس برامج خبرة للعمل على الجيل التالي من تطبيقات الوسائط لنظام ويندوز Windows".
وأضافت: "سوف تساعد في بناء ميزات مبتكرة ستسعد ملايين العملاء حول العالم".
وتابعت: "إذا كنت تحب الموسيقى وكنت متحمسًا لكتابة التعليمات البرمجية وترغب في العمل مع فرق هندسية ذات مستوى عالمي تشحن إلى ملايين المستخدمين ، فإن فريق Media Apps هو المكان المناسب لك".
وذكر الموقع التقي أن الشركة لديها بالفعل تطبيق Apple TV على أجهزة تلفزيون Samsung و Roku وأجهزة Amazon Fire TV وغيرها.
وليس من المؤكد متى سنرى بالضبط تطبيقات Apple الجديدة التي تأتي إلى نظام التشغيل Windows لأن الشركة لا تزال تستخدم مهندسين.