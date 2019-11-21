Apple تطلق تطبيقات جديدة لمستخدمي Windows قريبا

تخطط آبل Apple لإحداث تغيير هائل في النظام البيئي للتطبيقات الخاص بها لأحد أكثر برامج الكمبيوتر وسطح المكتب استخدامًا وهو نظام مايكروسوفت ويندوز - Microsoft Windows.



ولم تصدر الشركة إعلانًا رسميًا بعد ، لكنها أعطت تلميحًا كبيرًا حول الأمر عن طريق نشر وظيفة شاغرة لها، فكما هو مذكور في صفحة الويب الخاصة بتطبيق الوظائف في الشركة، تبحث آبل Apple عن مهندس برامج - تطبيقات Windows Media يمكنه المساعدة في إنشاء الجيل التالي من تطبيقات الوسائط لنظام Windows. '.



ووفقًا لموقع "جادجيتس ناو" التقني، كتبت نص عرض الوظيفة على الآتي: "يبحث فريق Media Apps في الشركة عن مهندس برامج خبرة للعمل على الجيل التالي من تطبيقات الوسائط لنظام ويندوز Windows".



وأضافت: "سوف تساعد في بناء ميزات مبتكرة ستسعد ملايين العملاء حول العالم".



وتابعت: "إذا كنت تحب الموسيقى وكنت متحمسًا لكتابة التعليمات البرمجية وترغب في العمل مع فرق هندسية ذات مستوى عالمي تشحن إلى ملايين المستخدمين ، فإن فريق Media Apps هو المكان المناسب لك".



وذكر الموقع التقي أن الشركة لديها بالفعل تطبيق Apple TV على أجهزة تلفزيون Samsung و Roku وأجهزة Amazon Fire TV وغيرها.



وليس من المؤكد متى سنرى بالضبط تطبيقات Apple الجديدة التي تأتي إلى نظام التشغيل Windows لأن الشركة لا تزال تستخدم مهندسين.