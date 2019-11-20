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رياضة

عماد النحاس يجهز معروف يوسف وشكري نجيب لمواجهة اسوان

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:07 م
صدى البلد
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نور عادل
يُجهز عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، الثنائي معروف يوسف وشكري نجيب، للمشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق خلال لقاء أسوان، السبت المقبل، في إطار الدوري المصري الممتاز.

وواستقر الجهاز الفني للمقاولون العرب، على إجراء بعض التعديلات في التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة الزمالك قبل فترة التوقف الدولي.

وكان معروف يوسف قد غاب عن لقاء المقاولون العرب أمام الزمالك في الدوري، بسبب بند في عقده يمنع مشاركته أمام الفريق الأبيض.

في حين سيعود شكري نجيب لقيادة مركز رأس الحربة، وذلك بعد تعرض المهاجم الأساسي سيف الجزيري للطرد أمام الزمالك.

ويحتل المقاولون العرب، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط.
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