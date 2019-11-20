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اقتصاد

طارق عامر يكرم الدفعة الأولي من الإدارة العليا للجهاز المصرفي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:03 م
طارق عامر خلال التكريم
طارق عامر خلال التكريم
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محمد يحيي
كرم طارق عامر ،محافظ البنك المركزي المصر، خريجي الدفعة الأولي من البرنامج التدريبي للقيادات التنفيذية العليا في القطاع المصرفي، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد.

شارك بمراكش التكريم كلا من جمال نجم و لبني هلال؛ نائبا المحافظ و المهندس أيمن حسين، وكيل المحافظ لشئون التحصيل الإلكتروني وعدد من قيادات البنك المركزي .

تأتي مراسم التكريم، ضمن اهتمامات البنك المركزي المصري برفع كفاءة العناصر البشرية لدي الجهاز المصرفي و تأهيل الكوادر الشابة لتولي المناصب القيادية .

وفي تصريحات سابقة لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أكد أن البنك المركزي يدعم بقوة للشباب من منطلق اهتمام الدولة المصرية بتمكينهم وإفساد المجالات لهم ، معتبرا أن ذلك الاهتمام ظهر بالتزامن مع إطلاق مبادرة رواد النيل لدعم ريادة الأعمال والاستثمار في العقول الشابة بالتعاون مع أكثر من 15 بنكا ووجهات حكومية؛ بخلاف سلسلة البرامج التدريبة التي شملت العاملين بالجهاز المصرف لرفع كفاءتهم واثقالهم بالمعلومات والخبرات ضمن الإجراءات الخاصة بتطوير الأداء .

يشار الي ان المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري قد نظم برنامجا تدريبيا للقيادات العليا بالقطاع المصرفي بالتعاون مع جامعة هارفارد.
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