مطرانية بني مزار: مشاجرة قرية الناصرية بسبب خلافات حياتية بين الجيران

أصدرت مطرانية بني مزار والبهنسا بيانا بخصوص المشاجرة التى وقعت يوم الأحد الماضي بين مجموعة من المواطنين بقرية الناصرية، حيث أكدت أن المشاجرة وقعت نتيجة الخلافات الحياتية العادية بين المواطنين.



وجاء في نص البيان، بخصوص المشاجرة التي تمت يوم الأحد 17 نوفمبر نتيجة الخلافات الحياتية العادية بين مواطنين مصريين جيران بقرية الناصرية ببني مزار، أسفر عنها بعض الإصابات.



وتابع البيان، أنه تم نقل المصابين إلي المستشفى وتم علاجهم والحالة الصحية مستقرة، وأن أجهزة الأمن تحركت بشكل سريع علي الفور والقت القبض على الجاني وتم عرضه علي النيابة وقررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.



وأضاف البيان أنه تمت عودة الهدوء.. وتهيب الكنيسة بأبنائها عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم نشر أية أكاذيب بدون تحري الدقة، حفظ الله لنا مصر وشعبها.



