اخبار التعليم.. جامعة أسيوط تنجح في زرع يد شاب بعد بترها بالكامل في حادث سيارة.. رئيس جامعة القاهرة يشارك في فعاليات قمة المعرفة بـ دبي

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وفيما يلي.. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
جامعة أسيوط تنجح فى زرع يد شاب بعد بترها بالكامل فى حادث سيارة
خفاجى: النظام التعليمى للطفل قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات
جامعة الزقازيق تشارك بالمكعبات الذكية في مهرجان العرب تبتكر بـ دبي
بعد مرور 10 سنوات على إصدارها.. ما هي مجلة معهد كونفوشيوس؟
قافلة طبية وتثقيفية لقرية صفط اللبن بالمنيا
إطلاق اسم الشهيد صلاح عبد العظيم على مدرسة كفر الغنيمي بمنيا القمح
التعليم العالي: مصر الأولى عالميا فى معدل التحسن على مستوى التصنيف العام بين ١٣٦ دولة
رئيس جامعة القاهرة يشارك في فعاليات قمة المعرفة بـ دبي
الخشت: جامعة القاهرة تقوم بدورها الوطني وفق استراتيجيتها لدعم التنمية
مجلة نور تزور مستشفى أبو الريش للأطفال وتدعو المصريين لدعمها
وفيما يلي.. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
جامعة أسيوط تنجح فى زرع يد شاب بعد بترها بالكامل فى حادث سيارة
خفاجى: النظام التعليمى للطفل قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات
جامعة الزقازيق تشارك بالمكعبات الذكية في مهرجان العرب تبتكر بـ دبي
بعد مرور 10 سنوات على إصدارها.. ما هي مجلة معهد كونفوشيوس؟
قافلة طبية وتثقيفية لقرية صفط اللبن بالمنيا
إطلاق اسم الشهيد صلاح عبد العظيم على مدرسة كفر الغنيمي بمنيا القمح
التعليم العالي: مصر الأولى عالميا فى معدل التحسن على مستوى التصنيف العام بين ١٣٦ دولة
رئيس جامعة القاهرة يشارك في فعاليات قمة المعرفة بـ دبي
الخشت: جامعة القاهرة تقوم بدورها الوطني وفق استراتيجيتها لدعم التنمية
مجلة نور تزور مستشفى أبو الريش للأطفال وتدعو المصريين لدعمها