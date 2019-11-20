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أخبار البلد

من يؤتمن عليهما.. نجدة الطفل يكشف تطورات في واقعة طفلى السلم بـ طنطا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:27 م
واقعة طفلى السلم
واقعة طفلى السلم
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امل مجدي
كشف صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، عن تطورات جديدة في واقعة طفلى السلم، لافتا إلى أن أنهم بعد عرض الموضوع على النيابة، طالبوا النيابة بتسليم الطفلين للجارة سوسن التي قدمت الشكوى ضد الأبوين كشخصين يؤتمن عليهما بشكل مؤقت حتى تقدم لجنة الحماية تقريرها بوجود أسرة ممتدة يمكن أن تتولى رعاية الأطفال أم لا، بناءً على طلب الجارة.

وأشار إلى أنهم غير قادرين على الوصول لأهل الأب لأنه لا ينتمي لمحافظة الغربية ومتزوج من امرأتين أخريين غير والدة الطفلين موضوع الحادث، مضيفًا أنه في حالة عدم وجود شخص من عائلة الأم يتولى رعاية الأطفال سيتم تحويلهما لدار رعاية، وهما حاليًا لا يزالان في رعاية الجارة «سوسن».

وأكد أن نجدة الطفل يسعى للوحدة بين الأخوين ورعايتهم خاصة بعد تردد اقاويل حول الطفل الأصغر «يزن» بأنه يعاني من ثقب في القلب، وبالتالي يحتاج لرعاية خاصة موضحًا أنهم يتواصلون مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية اللازمة له.

واوضح أن الأمر بدأ باستقبالهم بلاغا برقم «6570»، من «سوسن على حسن»، وهي جارة تشكو من جارتها التي تركت طفليها، يزن الذي لم يتخط شهرين وشادي ثلاث سنوات، بعد خلاف بينها وبين زوجها والذي انتهى بترك كل طرف منهما للأطفال.

وأضاف «عثمان» أنه تم التواصل مع السيدة التي قدمت البلاغ، وخط النجدة قام بدوره بإبلاغ لجنة الحماية وإحدى الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل بمحافظة الغربية وهي جمعية رسالة والتي أرسلت إخصائية للتواصل مع المبلغة للتأكد من صحة الواقعة.
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