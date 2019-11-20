الملك سلمان يكشف عن مكاسب طرح أسهم أرامكو

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، إن إعلان طرح جزء من أسهم أرامكو سيتيح للمستثمرين داخل المملكة وخارجها للمساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم مما يؤدي إلى جلب الاستثمارات وخلق آلاف الوظائف ، ويعزز من حجم السوق المالية السعودية.
وأشار "العاهل السعودى"، خلال كلمته بالجلسة السنوية بمجلس الشورى، إلى أن البيانات تظهر ارتفاع معدلات الإيرادات غير النفطية بنحو 15% كما بلغ معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من هذا العام 3% مقارنة بمعدل نمو 2.5% في الربع الثاني من عام 2018.
وأضاف الملك سلمان: "نؤكد حرصنا واهتمامنا بتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال ، ونشهد هذا العام ارتفاعًا في أعداد المنشآت بنسبة 13% ونمو حجم إقراضها ، ونواصل تشجيعها لرفع حصتها في المشتريات الحكومية .
وأشار "العاهل السعودى"، خلال كلمته بالجلسة السنوية بمجلس الشورى، إلى أن البيانات تظهر ارتفاع معدلات الإيرادات غير النفطية بنحو 15% كما بلغ معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من هذا العام 3% مقارنة بمعدل نمو 2.5% في الربع الثاني من عام 2018.
وأضاف الملك سلمان: "نؤكد حرصنا واهتمامنا بتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال ، ونشهد هذا العام ارتفاعًا في أعداد المنشآت بنسبة 13% ونمو حجم إقراضها ، ونواصل تشجيعها لرفع حصتها في المشتريات الحكومية .