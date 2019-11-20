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رياضة

سموحة يتمسك باللاعب.. الزمالك يرغب فى استعادة أحمد أبوالفتوح فى يناير

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:17 م
أحمد أبو الفتوح
أحمد أبو الفتوح
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ملك موسى
ترغب إدارة نادي الزمالك في استعادة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر خلال يناير المقبل من صفوف سموحة بعد المستويات المميزة التي قدمها في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

ويواجه مسئولو الزمالك صعوبة أمام عودة اللاعب بسبب تمسك إدارة سموحة ببقاء اللاعب معهم للحاجة إليه حيث تنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وظهر اللاعب بمستوى أكثر من رائع خلال منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة ونجح في لفت الأنظار إليه.

ويحتاج الفريق للاعب مهم وصاعد في الجبهة اليسرى تحسبا لاحتراف عبدالله جمعة الذي ترغب عدة أندية خليجية في التعاقد وبقائه غير مؤكد.
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