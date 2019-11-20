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أخبار البلد

رحلة العائلة المقدسة.. محافظ القليوبية يزور كنيسة العذراء بمسطرد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:15 م
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
قام محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق اليوم الأربعاء بزيارة إلى كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بمسطرد.

اصطحب محافظ القليوبية معه خلال الزيارة وفدا رفيع المستوي من وزارة السياحة لتتبع رحلة العائلة المقدسة، والتى كانت كنيسة العذراء بمسطرد إحدى محطات زيارة العائلة المقدسة خلال تواجدها في مصر.

وزار محافظ القليوبية أرجاء الكنيسة والبئر المقدسة التى كانت تستخدمه العائلة المقدسة، حيث كان في استقابلهم وكيل المطرانية القمص إرميا عدلى وكهنة الكنيسة .

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