نائب الصف يعلن حصوله على موافقة بإقامة محطة لمياه الشرب

حصل النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الصف، على موافقة الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية بتخصيص قطعة أرض بعزبة مفرح على النيل مباشرة، لإقامة وإنشاء محطة رفع للمياه لتغذية قري عرب أبو عريضة وعرب الترابين وعرب أبو حمود وعرب أبو طماعة والمناطق المجاورة.



وأضاف نافع هيكل في بيان، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم تغذية ههذ المحطة من خط الطرد الرئيسي القادم من محطة الصف المركزية، والذي يمر مباشرة أمام قطعة الأرض المخصصة.



وقال النائب نافع هيكل، إنه تمت المعاينة من قبل الموحدة المحلية بغمازة الصغري لقطعة أرض عزبة مفرح تمهيدًا لإقامة المشروع، مشيرًا إلى أن لجنة المعاينة قامت بالمعاينة لبدء وضع الرسومات الهندسية ثم تقدير المبلغ المطلوب لبدء طرح بناء المحطة وإقامتها.