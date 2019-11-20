سعيد عبده: القراءة والنشر الأقل نصيبا بين المشروعات الثقافية فى عهد الوزارة الحالية

قال سعيد عبد رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين أنه للأسف المشاريع فى مصر ترتبط بأفراد وبتغير الأفراد تتغير المناهج والمشروعات وهذا هو ما يؤدى إلى وأد المشروعات بعد ذهاب اصحابها وعلى راسها مشروع مكتبة الأسرة .



واضاف خلال ندوة بصدى البلد تنشر تفاصيلها لاحقا ان مشروع مكتبة الاسرة كان يشهد زخما كبيرا وكانت ترعاه فى مصر 7 وزارات حكومية فضلا على انه كان حولها زخم إعلامى كبير .



وعن تراجع اهتمام وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم بالمشروعات الثقافية المرتبطة بالكتاب و تشجيع القراءة، اشار إلى انه ما زال نصيب صناعة النشر والصناعات الثقافية المرتبطة بالقراءة هى اقل الشرائح اهتماما ورعاية من قبل وزارة الثقافة، بالرغم من ان هناك مشروعات محترمة لها اثر جيد فى مجال النشر والقراءة مثل مكتبة الأسرة ولكن للأسف لا نجد تركيزا إعلاميا جيدا عليه أو اهتمام بالشكل الكافى.

