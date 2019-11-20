ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

22 ميدالية و3 كئوس حصيلة أبطال وادي دجلة بـ بطولة الجمهورية للتايكوندو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:30 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
استمرارًا لنجاحات مجموعة أندية وادى دجلة، حصد أبطال التايكوندو 3 كئوس و22 ميدالية متنوعة، ببطولة الجمهورية للتايكوندو للناشئين والناشئات، والتي أقيمت فعالياتها على ملاعب جامعة حلوان، شملت البطولة فئتين عمريتين، هي منافسات فئة 10 سنوات و12 سنة.

توج أبطال وادى دجلة بالمركز الأول و11 ميدالية متنوعة في منافسات المستوى الأول في الفئة العمرية 10 سنوات والتي شارك فيها عدد من اللاعبين الدجلاويين منهم يوسف أحمد، وحمزة أحمد النوري. 

وعلى صعيد منافسات 12 سنة، حصل أبطال وادى دجلة على المركز الأول ضمن منافسات المستوى الأول، والمركز الثالث في منافسات المستوى الثاني بإجمالي 11 ميدالية متنوعة، حيث شارك في المنافسات اللاعب الدجلاوي معاذ محمد، واللاعب عمر وسام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في دوري الجمهورية... إنبي تحت 15 سنة يهزم وادي دجلة برباعية في عقر داره

فرسان القدرات الخاصة بـ"وادي دجلة" يتوجون بجوائز الألعاب الوطنية

بطلات دجلة للجمباز الإيقاعي يحصدن 16 ميدالية في منافسات بطولة الجمهورية

خمس كؤوس لبطلات وادي دجلة فى بطولات الاتحاد الدولي للتنس

ترشيحاتنا

دلالات رؤية المتوفى في المنام.. أمين الفتوى يوضحها

بعد التأهل لأولمبياد طوكيو.. رسالة خاصة من حجازي لرمضان صبحي

بشرى سارة لجماهير الزمالك | تفاصيل

جحود أم.. عروس الأقصر تنجب قبل الزفاف وتلقي طفلها في الشارع

تفاصيل فضيحة صيد القرش الحوتي المهدد بالانقراض وبيع في سوق العبور

كاف يزف بشرى سارة لجماهير أفريقيا بشأن تقنية الـ var

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اتهامه بالكذب وادعاء المرض.. الصدفة تكشف إصابة طفل بسرطان الدماغ.. صور

ميجان ماركل الأولى .. 7 نساء و3 رجال الأكثر تأثيرًا في الموضة 2019

بـ كب أسود.. درة بإطلالة غريبة في أحدث ظهور لها تدعو للأمل