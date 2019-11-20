22 ميدالية و3 كئوس حصيلة أبطال وادي دجلة بـ بطولة الجمهورية للتايكوندو

استمرارًا لنجاحات مجموعة أندية وادى دجلة، حصد أبطال التايكوندو 3 كئوس و22 ميدالية متنوعة، ببطولة الجمهورية للتايكوندو للناشئين والناشئات، والتي أقيمت فعالياتها على ملاعب جامعة حلوان، شملت البطولة فئتين عمريتين، هي منافسات فئة 10 سنوات و12 سنة.





توج أبطال وادى دجلة بالمركز الأول و11 ميدالية متنوعة في منافسات المستوى الأول في الفئة العمرية 10 سنوات والتي شارك فيها عدد من اللاعبين الدجلاويين منهم يوسف أحمد، وحمزة أحمد النوري.





وعلى صعيد منافسات 12 سنة، حصل أبطال وادى دجلة على المركز الأول ضمن منافسات المستوى الأول، والمركز الثالث في منافسات المستوى الثاني بإجمالي 11 ميدالية متنوعة، حيث شارك في المنافسات اللاعب الدجلاوي معاذ محمد، واللاعب عمر وسام.