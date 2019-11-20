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حوادث

مخدر الثيران.. السجن المشدد لمسجل لتجارته في المخدرات

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:38 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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محمد العيسوى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة مسجل شقى خطر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وذلك لاتهامه بحيازة المواد المخدرة "مخدر البانجو"، وسلاح أبيض فى دائرة المرج.

بداية الواقعة كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، من إلقاء القبض على "ي.ع" 45 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، وذلك أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة على أحد عملائه فى المنطقة، أثناء تردده على دائرة القسم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو وزنت 800 جرام، ومبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وبمواجهته بالمضبوطات، اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات، و التى قضت بالعقوبة المتقدمة.
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