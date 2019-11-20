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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل؟

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:29 م
ماذا يحدث لجسمك عند
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل ؟
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رضوى حسام
تعتبر الفوائد الصحية المتعلقة بالبصل مؤثرة جدا في جسم الانسان.

وأكد موقع " health line " أن البصل مليئ بالمغذيات ومركبات قوية قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، كما أن البصل له خصائص مضادة للجراثيم ويعزز صحة الجهاز الهضمي، مما قد يحسن وظيفة المناعة، تعرف على ما يحدث للجشم عند تناول البصل:

- البصل غني بالفيتامينات مثل فيتامين سي و فيتامين بي، كما انه غني بنسبة كبيرة من البوتاسيوم، مما يعمل على تحسين صحة الجسم العامة.

- الأبحاث تشير إلى أن تناول البصل قد يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، مثل ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والالتهابات.

- البصل الأحمر غني بالأنثوسيانين ، وهي أصباغ نباتية قوية قد تحمي من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان والسكري.

- الدراسات تشير إلى أن استهلاك البصل يرتبط مع تحسين كثافة المعادن في العظام.

- يعتبر البصل مصدرا غنيا لمواد البريبايوتك ، والتي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي ، وتحسن التوازن البكتيري في أمعائك وتفيد نظام المناعة لديك.
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