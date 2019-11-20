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توك شو

حكاية آمنة.. تحدت مرض السكر برياضة التجديف..فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:35 م
آمنة مجدي
آمنة مجدي
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قسم التوك شو
قالت آمنة مجدي، لاعبة تجديف، إنها بدأت رياضة التجديف منذ 8 سنوات في الثامنة عشر من عمرها، وأنها أحبت رياضة التجديف جدًا واستمرت فيها بشكل محترف.

وتابعت آمنة مجدي، خلال حوارها في برنامج"انبوكس"، الذي يذاع على قناة صدى البلد 2، أنها مريضة سكر وساعدتها الرياضة في تحسن حالتها النفسية، والبحث وراء كل الطرق للعلاج بشكل صحيح وبطريقة مناسبة للتغذية مع الرياضة.

وأضافت آمنة مجدي، أن قدوتها بطل عالمي في التجديف أصيب بمرض السكر أيضًا، وأصبحت تتعلم من تجربتها والطريق الذي يجب أن تسلكه، وأن رياضة التجديف لم يقف عائقًا أمام مرضها بل أصبح المحفز الإيجابي للاستمرار في العلاج وفهم طبيعة مرضها.

وذكرت آمنة مجدي، أن مريض السكر يجب عليه في الاساس ممارسة رياضة بشكل دوري والاهتمام بالتغذية، مؤكدة أن التجديف كان له فضل في شخصيتها، والطبيعة الخاصة بالتمرين في أجواء مهدئة للأعصاب لها جزء كبير في الاسترخاء في الحياة اليومية.
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