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ماذا يحتاج الكاهن من الأسقف؟ محاضرة القمص داود لمعي بسيمنار المجمع المقدس

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:06 م
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
ألقى القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة اليوم محاضرته في سيمينار المجمع المقدس المنعقد حاليًا في المقر البابوي بوادي النطرون.

وحملت المحاضرة عنوان "ماذا يحتاج الكاهن من الأب الأسقف ؟" وتضمنت المحاضرة ثلاثة محاور أساسية بلور بها القمص داود الاجابة على السؤال الذي حواه عنوان المحاضرة وهي"الأبوة والتعليم والتدبير".

وبدأ أول امس الاثنين فعاليات اليوم الاول في أعمال سيمينار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني،بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون.

وتدور المناقشات خلال سيمينار هذا العام حول موضوع "الأسقف والكاهن أبوةً وبنوةً" حيث تناقش عملية اختيار وإعداد الكاهن للقيام بخدمة الكهنوت وكيفية تعامل الأب الأسقف معه داخل العمل الرعوي وماذا يريد الكاهن من الأب الأسقف، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالموضوع ذاته، والتي سيتم تناولها من خلال عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية.

وبدأت فعاليات اليوم الأول في السيمينار بمحاضرة افتتاحية لقداسة البابا حول الموضوع الرئيسي للسيمينار وهو "الأسقف والكاهن ..ابوةً وبنوة" .

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