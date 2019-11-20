قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة السيسي أكدت التزام مصر بتسريع النمو في أفريقيا

أشاد المهندس وليد عبدالعليم، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام قمة العشرين وأفريقيا التي تنعقد بالعاصمة الألمانية برلين، مؤكدًا أن الكلمة عبرت عن الهوية المصرية، وأكدت التزام مصر الكامل في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء.





وقال «عبدالعليم»، إن قمة العشرين وأفريقيا تهدف الي دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة لدعم التنمية في القارة السمراء، لتحقيق استراتيجية 2063، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات العالمية قاطرة لا غنى عنها للاستقرار والازدهار فى القارة الافريقية بالنظر إلى دور الاستثمارات فى زيادة فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الإنتاجية وتقوية إسهام الدول الأفريقية فى الإنتاج والتجارة بالاقتصاد العالمي.





وأضاف، أن هناك فرصًا من خلال قمة العشرين وأفريقيا لفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا الألمانية الصناعية المتقدمة إلى مصر ومنها إلى القارة الأفريقية، وذلك من خلال استثمارات الشركات الألمانية والشراكات مع القطاع الخاص فى دول القارة ومصر، وخصوصًا في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعات الثقيلة.



