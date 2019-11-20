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برلمان

قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة السيسي أكدت التزام مصر بتسريع النمو في أفريقيا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:27 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
أشاد المهندس وليد عبدالعليم، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام قمة العشرين وأفريقيا التي تنعقد بالعاصمة الألمانية برلين، مؤكدًا أن الكلمة عبرت عن الهوية المصرية، وأكدت التزام مصر الكامل في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء.

وقال «عبدالعليم»، إن قمة العشرين وأفريقيا تهدف الي دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة لدعم التنمية في القارة السمراء، لتحقيق استراتيجية 2063، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات العالمية قاطرة لا غنى عنها للاستقرار والازدهار فى القارة الافريقية بالنظر إلى دور الاستثمارات فى زيادة فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الإنتاجية وتقوية إسهام الدول الأفريقية فى الإنتاج والتجارة بالاقتصاد العالمي.

وأضاف، أن هناك فرصًا من خلال قمة العشرين وأفريقيا لفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا الألمانية الصناعية المتقدمة إلى مصر ومنها إلى القارة الأفريقية، وذلك من خلال استثمارات الشركات الألمانية والشراكات مع القطاع الخاص فى دول القارة ومصر، وخصوصًا في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعات الثقيلة.

وتابع: «درجة الاهتمام العالمى بأفريقيا تصاعدت بشكل كبير وهو ما ظهر فى إطلاق مبادرة The G20 Compact With African، ومصر هى محور مؤثر وبوابة للقارة الأفريقية، كما أن مصر ترأس الاتحاد الأفريقى، وهو ما يشكل دورًا إقليميًا للدبلوماسية المصرية المتزايد دورها فى القارة الأفريقية، ويمكن لمصر أن تكون حلقة وصل بين الاتحاد الأفريقى والقوة الاقتصادية العالمية فى إطار رؤية أجندة الاتحاد الأفريقى 2063».
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