ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

باجتماع تنسيقي.. مطار القاهرة يستعد لإجراء تجربة طوارئ موسعة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:25 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
عقدت شركة ميناء القاهرة الجوى، صباح اليوم الأربعاء، الإجتماع التنسيقى الأول لتجربة الطوارئ الموسعة 2019-2020 برئاسة رئيس قطاع العمليات وبحضور ممثلين عن قطاعات وإدرات شركة الميناء والجهات المعنية بإدارة الازمات داخل وخارج المطار.

تم خلال الإجتماع عمل عرض تقديمى عن تجربة الطوارئ الموسعة وجدول التوقيتات الزمنية وتحديد الادوار والمسئوليات فى ضوء السيناريو المقترح، وتم ختام الاجتماع بمناقشة مفتوحة لعرض الافكار والمقترحات .

يذكر أن الهدف من تجربة الطوارئ الموسعة التى  تجريها شركة ميناء القاهرة الجوى كل عامين يتمثل فى زيادة القدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة عالية بالإضافة الى تحقيق أقصى درجات التكامل والتعاون بين كافة الاجهزة داخل المطار وخارجه للعمل كفريق واحد فى مواجهة الأحداث الطارئة .

يأتى ذلك في إطار إهتمام وزارة الطيران المدني بالإرتقاء بالمستوي التدريبي في مواجهة الأزمات وطبقا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني" الإيكاو" والتي تقضي بإجراء تجربة الطوارئ كل عامين لقياس مستوي الأداء والقدرة علي مواجهة الأزمات و الأحداث الطارئة بكفاءة عالية.
باجتماع تنسيقي.. مطار القاهرة يستعد لإجراء تجربة طوارئ موسعة
باجتماع تنسيقي.. مطار القاهرة يستعد لإجراء تجربة طوارئ موسعة
باجتماع تنسيقي.. مطار القاهرة يستعد لإجراء تجربة طوارئ موسعة
باجتماع تنسيقي.. مطار القاهرة يستعد لإجراء تجربة طوارئ موسعة
باجتماع تنسيقي.. مطار القاهرة يستعد لإجراء تجربة طوارئ موسعة
باجتماع تنسيقي.. مطار القاهرة يستعد لإجراء تجربة طوارئ موسعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اختيار الاخوات متعة الحياة.. أصالة تخطف الأنظار مع صديقاتها

مفاجأة مدوية | الخطيب يدعم محمود طاهر فى انتخابات الأهلي القادمة

من يؤتمن عليهما.. نجدة الطفل يكشف تطورات في واقعة طفلى السلم بـ طنطا

وضع قدمه على وجوههم.. لحظة اعتداء شاب على 4 وافدين في عمان

زعق للناس في التصوير بسببي.. معتز هشام يكشف عن لفتة إنسانية من أحمد عز

بـ بنطلون بوى فريند.. هنا الزاهد بإطلالة كاجوال.. والجمهور: غزالة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اتهامه بالكذب وادعاء المرض.. الصدفة تكشف إصابة طفل بسرطان الدماغ.. صور

ميجان ماركل الأولى .. 7 نساء و3 رجال الأكثر تأثيرًا في الموضة 2019

بـ كب أسود.. درة بإطلالة غريبة في أحدث ظهور لها تدعو للأمل