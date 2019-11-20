باجتماع تنسيقي.. مطار القاهرة يستعد لإجراء تجربة طوارئ موسعة

عقدت شركة ميناء القاهرة الجوى، صباح اليوم الأربعاء، الإجتماع التنسيقى الأول لتجربة الطوارئ الموسعة 2019-2020 برئاسة رئيس قطاع العمليات وبحضور ممثلين عن قطاعات وإدرات شركة الميناء والجهات المعنية بإدارة الازمات داخل وخارج المطار.



تم خلال الإجتماع عمل عرض تقديمى عن تجربة الطوارئ الموسعة وجدول التوقيتات الزمنية وتحديد الادوار والمسئوليات فى ضوء السيناريو المقترح، وتم ختام الاجتماع بمناقشة مفتوحة لعرض الافكار والمقترحات .



يذكر أن الهدف من تجربة الطوارئ الموسعة التى تجريها شركة ميناء القاهرة الجوى كل عامين يتمثل فى زيادة القدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة عالية بالإضافة الى تحقيق أقصى درجات التكامل والتعاون بين كافة الاجهزة داخل المطار وخارجه للعمل كفريق واحد فى مواجهة الأحداث الطارئة .



يأتى ذلك في إطار إهتمام وزارة الطيران المدني بالإرتقاء بالمستوي التدريبي في مواجهة الأزمات وطبقا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني" الإيكاو" والتي تقضي بإجراء تجربة الطوارئ كل عامين لقياس مستوي الأداء والقدرة علي مواجهة الأزمات و الأحداث الطارئة بكفاءة عالية.

