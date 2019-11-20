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رياضة

حمدي فتحي يعود للملاعب منتتصف فبراير

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعود حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لي القاهرة غدًا بعد جراحة غضروف الركبة الناجحة التي خضع لها أمس الثلاثاء تحت إشراف الخبير الألماني هيرمان ماير.

وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أن الخبير الألماني «ماير» كشف إن الجراحة التي أجراها حمدي فتحي عبارة عن «خياطة في غضروف الركبة الخارجي».

وأضاف خالد محمود أن الاتجاه السائد حاليا في جراحة غضروف الركبة هو طول فترة العلاج من أجل التئام الغضروف بشكل كامل وقوي؛ حتى يستطيع اللاعب أن يتحمل المشاركة في التدريبات والمباريات.

وكشف مصدر خاص بالجهاز الفني للاهلي أنه طبقًا للتقرير الطبي من الإلماني ماير فان حمدي فتحي سيغيب لمدة 90 يومًا عن الملاعب وسيعود للمستطيل الأخضر منتصف فبراير المقبل.
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