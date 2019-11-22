فيديو جراف| تعرف على كاتب مسلسل ممالك النار وأبرز أعماله

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل ممالك النار بمجرد عرض أولى حلقاته؛ حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل.



مسلسل ممالك النار تدور أحداثه في عهد الدولة العثمانية ويشارك بطولته الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور المملوك طومان باي.



كتب المسلسل الكاتب محمد سليمان عبد المالك الذي اشاد النقاد بأسلوبه وطريقة سرده لاحداث المسلسل ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن كاتب مسلسل ممالك النار وأبرز أعماله الفنية يمكنك متابعة الفيديو جراف التالي.