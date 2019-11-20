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تعليم

نجوم النادي الأهلي.. سيد عبد الحفيظ وحسام عاشور في رحاب جامعة حلوان

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:45 م
نجوم النادي الاهلي
نجوم النادي الاهلي في جامعة حلوان
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استضافت جامعة حلوان اليوم ، كوكبة من مشاهير الرياضة فى مصر منهم" كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، كابتن حسام عاشور كابتن فريق كرة القدم بالنادي الأهلي" وذلك فى إطار حرص جامعة حلوان على تنوع الأنشطة الطلابية.

فى بداية اللقاء رحب الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بنجوم الرياضة فى مصر، مؤكدا فى كلمته أن النادى الأهلى مؤسسة عريقة نتعلم منها المثل والعادات وتواصل من خلالها الأجيال بين كل العصور، موضحا دور الجامعة فى تنمية الوعى الثقافى والرياضى للطلاب فى شتى المجالات، وأهمية توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين الطلاب، والاهتمام بالانشطة الطلابية لممارسة وخلق روح التنافس بين الطلاب، وزيادة أواصر الصداقة والمودة بينهم .

وأعرب الكابتن سيد عبد الحفيظ عن سعادته بوجوده فى هذا اللقاء وفخور انه ابن جامعة حلوان فهو خريج تربية رياضية الهرم، وأوصى كابتن سيد عبد الحفيظ الشباب بالسعي في تحقيق الأهداف والتوفيق من الله ولكن لابد من السعى لتحقيق النجاح وتخطي التحديات التي تواجهه ولا بد أن يكون هدفك دائما ايجابيا.

وأعرب حسام عاشور عن فخره بأنه متواجد اليوم مع طلاب جامعة حلوان، مؤكدا للطلاب على ضرورة العزيمة والإصرار حيث أنه فى بداية مشواره الكروي لم ينجح فى القبول للالتحاق بالنادى الاهلى سنتين متتاليتين ولكن لم يستسلم لتحقيق الحلم وفى السنة الثالثة نجح فى الالتحاق بالنادي الأهلي فلابد من بذل مجهود وتحدى الصعوبات للوصول للحلم .

وتم فتح باب الحوار مع الطلاب وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور ماجد نجم درع جامعة حلوان للضيوف تكريما وتقديرا لهم، وتم التقاط الصور التذكارية مع الطلاب .
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