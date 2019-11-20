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في خطابه أمام مجلس الشورى.. الملك سلمان يتحدث عن الهجوم على أرامكو ويوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ إيران

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:00 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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سعيد العربي
في خطابه أمام مجلس الشورى:

- الملك سلمان يتحدث عن الهجوم على أرامكو
- توجه تحذير شديد اللهجة لـ إيران
- اسكتتاب ارامكو يتيح مزيدا من فرص الاستثمار

افتتح العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي.

وقال الملك سلمان في مستهل خطابه السنوي أمام مجلس الشورى: إن نهج المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس قائم على تطبيق شرع الله وعلى أسس الوحدة والتضامن والشورى وإقامة العدل واستقلال القرار.

وأضاف أن المملكة تسعى إلى تسوية سياسية في اليمن، كما تأمل أن يفتح اتفاق الرياض الباب أمام محادثات سلام أوسع.

وأشار العاهل السعودي إلى أن هناك أسلحة إيرانية استُخدمت في الهجمات على منشآت أرامكو السعودية.

وقال سلمان، إن النظام الإيراني عليه أن يدرك أنه أمام خيارات جدية، وأن لكل خيار تبعات ستحمل نتائجها.

وأضاف، خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أن المملكة لا تنشد الحرب، لكنها على أهبة الاستعداد؛ للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان.

وأعرب عن أمله في أن يختار النظام الإيراني جانب الحكمة.

وتابع أن إعلان المملكة عن طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيتيح للمستثمرين المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، وسيحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصاف الأسواق العالمية، وسيعزز من الشفافية ومنظومة الحوكمة في الشركة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وستوجه عائدات البيع الناتجة عن الطرح لصندوق الاستثمارات العامة لاستهداف قطاعات استثمارية واعدة داخل المملكة وخارجها ويأتي فتح قطاع السياحة وبدء العمل في إصدار التأشيرة السياحية تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

واستكمل أن ذلك يأتي كأحد محفزات النمو الاقتصادي لجذب وتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد الذي يوفر فرصًا وظيفية كبيرة، وجسرًا ثقافيًا للتواصل مع العالم ليشاركنا تراثنا الغني ومعالمنا الحضارية، ونشيد هنا بتعامل شعبنا السعودي الكريم مع الوافدين من السياح والمقيمين الذي يستند إلى مبادئنا وتقاليدنا الراسخة التي تعد نهجًا تتوارثه الأجيال.
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