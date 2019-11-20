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فن

طارق صبري يكشف لأول مرة سبب تأخر زواجه.. تفاصيل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:00 م
طارق صبرى
طارق صبرى
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قسم الفن
كشف الفنان طارق صبري لاول مرة سبب تأخر انجابه حتي الان - وهو انه لم يتزوج من الاساس -  وذلك من خلال فيديو نشره علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وقال طارق صبري من خلال الفيديو:" انا اتسألت كتير جدا عن سبب تأخري في الانجاب و كنت اجاوب بطريفة نموذجية اللي هي ارادة ربنا ، لسه ملقتش بنت الحلال ولكن الحقيقة هي اني انا خايف اجيب اولاد بعد اللي انا شايفه في العالم مثل اغتصاب الاطفال اهمال الام والاب للابن.

وتابع طارق:" و الاطفال الذين يعملون في سن مبكره ويعملون اعمال لم يقم بها الرجال".

يذكر أن طارق صبرى ينتظر عرض مسلسله الجديد "كتف قانوني" الذي كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى 2019 إلا أنه تم تأجيله.
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