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رياضة

تدريبات تأهيلية لوليد سليمان وعاشور بالأهلي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
اكتفي وليد سليمان وحسام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي وديا أمس على الاتصالات بهدف نظيف سجله وليد أزارو في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري وضربة البداية في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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