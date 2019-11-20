للأمهات فقط | رحلات رودي الاثرية.. فسحة ومعلومة وتنشيط للسياحة الداخلية.. صور



رحلات للسيدات



وتابعت "جت لي الفكرة لان السياحة من زمان مش شغالة، والحمد لله الفكرة نجحت، واستمر أيضا شغلي العادي مع الاجانب، وبسعي دايما أن يتم زيارة كافة اثار القاهرة الكبري، خلال الرحلات اللي بنظمها، ودا حصل علي مدار سنتين ونص وبدون تكرار، والحمد لله مفيش ولا رحلة اتكررت".



تنظيم شهري



وعبر صفحتها الالكترونية "رحلات رودي"، تسعي لمخاطبة الامهات والنساء العاملات، وتعلن عن إحدي تلك الرحلات "كما وعدناكم برحلة تانية للاحتفال بمواليد شهر نوفمبر.. نفسك تحتفلي بعيد ميلادك اوعيد ميلاد صحبتك.. زهقتي ونفسك تغيري جو ومود ..نفسك تفرحي ماما وتبسطيها ومافيش مشكلة..نفسك تفكي عن نفسك وزهقتي من الكافيهات والمولات والشبوبنج و تغيري جو وتجددي..اتخنقتي من صحابك والشغل الي مابيخلصش يبقا خدي يوم إجازة وجددي نشاطك.. تستحقي انك تدلعي نفسك عشان تقدري تبسطي الآخرين وتسعديهم.. يبقا كدة رحلتك الجاية معانا، باخرة متحركة ومطرب وتنورة وباند".



رحلات داخلية



وتابعت "الرحلات بتكون عالم تاني، وللاماكن الاثرية، زي المتحف المصري والاهرامات ومجمع الاديان والقصور والمساجد التاريخية، و قصر محمد علي وقصر عابدين ومسجد أحمد بن طولون ومسجد الازهر والغوري والمتحف الاسلامي وغيرها من أماكن السياحة الداخلية، وتحسي بروحانيات وتلمسي أرض ومكان زاره الانبياء، وتسمعي قصص من عاشوا فيه، وتحسي بالالفة بين الاديان السماوية، وكل دا بحكي عنه خلال جولتنا سواء كانت الاثار فرعوني او رماني او قبطي او إسلامي".



أسعار متوسطة



وكشفت "بنشوف حاجات كتير ونتصور ونفهم ان عندنا تاريخ عظيم، والرحلات اسعارها متوسطة، يعني رحلة مجمع الاديان كانت 150 جنيه، وطريقة الدفع بتكون سهلة تحويل فوري او ارسال مندوب وممكن تلغي الحجزقبلها ب5 أيام، و يتم استرداد 50% من مبلغ الحجز في حالة الإلغاء قبل 4 أيام من تاريخ الرحله".



للسيدات فقط



وتسعي المرشدة السياحة إلي ان تكون الرحلات غنية بالمعلومات التاريخية بأسلوب شيق وبسيط"الرحلات اللي بنظمها عبارة عن فسحة ومعلومة وضمن مبادرة تنشيط السياحة الداخلية للبلاد، وبالاخص من قبل السيدات، وعشان يتفسحوا من غير ولادهم ويخدوا بيرك من المسئوليات".



جروب رحلات



ومع بداية 2020 ، سوف نعيد تنظيم نفس الرحلات الاثرية، بالاخص لان هناك الكثير من الفتيات والسيدات لا يعلمن شيئا عن اثار وتاريخ البلاد، توضح "رودي"



إقبال السيدات



وعلقت منال غريب، ربة منزل علي رحلاتها مع "ردوي"، أنها "رحلات اكثر من رائعه ممتعه ومفيده في نفس الوقت وراحه في الإنتقالات، ومعلوماتها في الاثار عاليه جدا".



منظمة وممتعة



وأكدت ناني عمر، ربة منزل، أن تلك النوعية من الرحلات "منظمة وممتعة جدا، ورحلت لأول مرة رحلة الباخرة منتهى الروعة والسعادة سواء من حيث التنظيم او الجروب اللى طالع واكتسبت اصحاب ومعلومات كثيرة وايضا رحلة مجمع الاديان".



"الأماكن اللي بتاخدنا لها كل مكان مختلف وشيق عن المكان اللي قبله شرحها الرائع ولها طابع مختلف كله بساطه وثقافة وشرح وفيض تاريخ، وتروح وترجع قبل ميعاد المدارس".. حسب حديث "ناني"



السياحة الداخلية



فيما كشف إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية، خلال تصريحات صحفية، إن السياحة الداخلية مثلت طوق النجاة للقطاع السياحى، خلال الـ5 سنوات الماضية، وكانت تمثل نحو 25% من الدخل السياحى.



دعم الدولة



"بحانب الاثار الداخلية، هناك الكثير من المدن السياحية، التى ما زالت غائبة عن مخيلة المصريين مثل الوادى الجديد، وسيوة، ومرسى علم، وسهل حشيش، وتحتاج لدعم من الدولة للفت الأنظار إليها، وجذب الشريحة، التى تسافر إلى الخارج، للذهاب إليها".. حسبما اوضح.





رودي وحيد، مرشدة سياحية وخريجة كلية الآثار، سعت لدراسة الاثار المصرية القديمة بجامعة "بنسلفانيا" بامريكا، ورغم عملها في مجال الارشاد السياحي، إلا انها ظلت تسعي لتحقيق حلمها في تنظيم رحلات أثرية لسيدات مصر قائلة" "كان حلمي أن أؤسس جروب رحلات رودي للسيدات المصريات، خلال مواعيد المدارس حتي يتمكن التلاميذ وامهاتهم من الاستمتاع، وان تكون هناك زيارات لاماكن السياحة الداخلية".