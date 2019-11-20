تعرف على الرسم بالرمال.. فيديو

يعتبر فن الرسم بالرمال من الفنون الراقية القليلة التي انتشرت مؤخرًا في مصر ويحتاج هذا النوع من الرسم الدقة والسرعة ومهارة كبيرة في تشكيل الرمال والرسم بها.





في البداية يقول "أيمن عبد اللطيف" أحد الفنانين التشكيليين المتخصصين في الرسم بالرمال لـ "صدى البلد" هذا النوع من الفن ليس منتشرًا في مصر في الفترة الحالية والمنتشر هو الرسم التقليدى سواء الرسم باستخدام الرصاص أو الألوان أو الفحم.





وأضاف عبد اللطيف قائلا: "أنا من أوائل الفنانين الذين قاموا باستخدام الرمال في الرسم وأعشق هذا الفن منذ صغرى حتى أصبح لدي شغف تعلم هذا الفن وبعد البحث اكتشفت أن الفنانين في الخارج يستخدمون رماد البراكين في الرسم وبدأت في البحث عن بديل هذا الرماد وقمت بتجربة أنواع كثيرة من الرمال حتي توصلت إلي الرمل الأسواني لأنه ناعم ويسهل استخدامه لنعومته لأنه ليس كرمال الاسكندرية خشنة لا يمكن استخدامها في الرسم.





وأوضح أيمن عبد اللطيف أنه كان يقوم بالرسم في المنزل ولكن بعد الثورة قام برسم أحداث الثورة بالرمال في أحد الاحتفالات وكان هذا الحدث أكبر دفعة لي للأمام.





وأضاف "عبد اللطيف" أنه استطاع من بعد هذه الاحتفالية أن يقوم بالمشاركة في احتفالات كثيرة داخل مصر وخارجها في بعض الدول العربية منها السعودية والبحرين وعمان.





وأشار أيمن عبد اللطيف إلى أنه أيضاً قام بتنظيم عدة ورش لتعليم الاطفال والكبار لتعليم فن الرسم علي الرمال ومن أهم هذه الورش كان مخصص للمكفوفين الذين استطاعوا تخيل بعض الرسومات وتنفيذها باستخدام الرمل.



