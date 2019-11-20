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صاحب مزارع فاكهة: كيلو المانجو عندنا بـ 9 جنيه.. والعرض والطلب يتحكم في الأسعار

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:15 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال محمد الرفاعي صاحب مزارع خضروات وفاكهة، إنه يمتلك مزرعة مانجو، وزراعة المانجو لها مصاريف عمالة وزراعة وهذا لا يتحكم في سعرها كسلعة.

وأضاف الرفاعي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ما يحكم الأسعار سياسة العرض والطلب وسعر الكيلو لا يزيد على 10 جنيه داخل المزرعة، مضيفا:" المانجو الكيت يتم بيعها بـ 9 جنيه للكيلو من داخل المزرعة".

وأكمل " كمية المحصول وسياسة العرض والطلب هي التي تحدد سعر تكلفة إنتاج المانجو".

وتابع محمد الرفاعي، صاحب مزارع خضروات وفاكهة ،" كنا نتوقع في هذا الموسم أن يكون سعر كيلو المانجو 5 جنيه ولكن التغيرات المناخية أدت إلى انخفاض حجم الإنتاج".
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