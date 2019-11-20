الإسماعيلي يرفض عودة همام طارق للقاهرة قبل السفر للإمارات

رفض المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عودة اللاعب العراقي همام طارق للقاهرة والسفر مع البعثة للإمارات استعداداً لمباراة الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية.





ويستعد الإسماعيلي بقوة لمباراة الجزيرة الإماراتي، التي ستقام يوم 26 نوفمبر الجاري، علي ملعب محمد بن زايد، في إطار منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





وشارك همام طارق مع منتخب بلاده العراق في مباراتي إيران والبحرين، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم بأسيا، وفضل المدرب الصربي سبق اللاعب للإمارات مباشرة دون الرجوع للقاهرة والسفر مع البعثة التي ستغادر فجر السبت المقبل منعا لإرهاق اللاعب.



