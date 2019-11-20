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فن

شاهد.. أصالة تلبي طلبا لإحدى متابعاتها

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:23 م
اصالة
اصالة
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قسم الفن
نشرت الفنانة السورية اصالة، صورة عبر حسابها على إنستجرام، رفقة صديقاتها، وعلقت اصالة علي الصورة قائلة:" اختيار الاخوات متعة بالحياة".

وطلبت إحدى معجبات اصالة طلبا منها من خلال التعليقات قائلة:"عادي اصير اختك"، وردت اصالة علي التعليق قائلة:" طبعا".

وحققت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 22 مليونا 946 ألفا، مقتربة من 23 مليون مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر "يوتيوب".

وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغان، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

كانت أصالة نصري طرحت 3 أغاني بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات تامر غنيم.

والأغنية الثالثة "حاجة متخصكش"، من كلمات ناصر الجيل، الحان وتوزيع آدم حسين، جيتار اوسو، مهندس صوت أندرو داوود، ميكس لندن.
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