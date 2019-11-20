والله ياكرشي كسبتني.. مسابقة لأكل أكبر ساندويتش في الأقصر

نظّم مطعم شهير بمحافظة الأقصر مسابقة فريدة من نوعها حيث تنافس العديد من المشاركين فى مسابقة "أكبر ساندويتش بالأقصر" والذى يصل طوله إلى 80 سنتيمترًا فى مدة لا تزيد على نصف ساعة تحت لفتات "والله ياكرشي كسبتنى".





وقالت "آمال محمود"، صاحبة الفكرة إنها خلال سفرها إلى عدد من الدول فى أوروبا شاهدت مثل هذه المسابقات فقررت أن تنفذها بالأقصر مشيرة بان الفائز بالمسابقة يحصل على عشاء لفردين مجانا والذى يخسر يدفع ثمن الساندويتش.





والساندويتش يزن حوالى 3 كيلو جرامات ومكوناته عبارة عن "ربع كيلو فراخ ربع كيلو لحم مدخن، ربع كيلو ديك رومى مدخن، ربع كيلو جبن شيدر، ربع جبن مشكّل، ونصف كيلو خس ومثله بطاطس".



