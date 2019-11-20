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محافظات

والله ياكرشي كسبتني.. مسابقة لأكل أكبر ساندويتش في الأقصر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:05 م
مسابقة لأكل اكبر
مسابقة لأكل اكبر ساندويتش في الاقصر
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شمس يونس
نظّم مطعم شهير بمحافظة الأقصر مسابقة فريدة من نوعها حيث تنافس العديد من المشاركين فى مسابقة "أكبر ساندويتش بالأقصر" والذى يصل طوله إلى 80 سنتيمترًا فى مدة لا تزيد على نصف ساعة تحت لفتات "والله ياكرشي كسبتنى".

وقالت "آمال محمود"، صاحبة الفكرة إنها خلال سفرها إلى عدد من الدول فى أوروبا شاهدت مثل هذه المسابقات فقررت أن تنفذها بالأقصر مشيرة بان الفائز بالمسابقة يحصل على عشاء لفردين مجانا والذى يخسر يدفع ثمن الساندويتش.

والساندويتش يزن حوالى 3 كيلو جرامات ومكوناته عبارة عن "ربع كيلو فراخ ربع كيلو لحم مدخن، ربع كيلو ديك رومى مدخن، ربع كيلو جبن شيدر، ربع جبن مشكّل، ونصف كيلو خس ومثله بطاطس".

وأوضح الفاز بالمسابقة المتسابق عبدالله محمود أنه تعرف على المسابقة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" وذلك خلال فترة إجازته بالأقصر حيث إنه يعمل بإحدى الدول العربية مؤكدا بانه كانت تجربة صعبة للغاية ولم يتوقع أنه استطاع أكل هذه الساندويتش العملاق.
والله ياكرشي كسبتني.. مسابقة لأكل أكبر ساندويتش في الأقصر
والله ياكرشي كسبتني.. مسابقة لأكل أكبر ساندويتش في الأقصر
والله ياكرشي كسبتني.. مسابقة لأكل أكبر ساندويتش في الأقصر
والله ياكرشي كسبتني.. مسابقة لأكل أكبر ساندويتش في الأقصر
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