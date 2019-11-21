ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

التدرج في العقوبة.. برلماني: يكشف عن مصير الموظف متعاطي المخدرات

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:02 ص
متعاطى المخدرات
متعاطى المخدرات
Advertisements
أسامة علي
قال النائب حمد وهب الله عضو القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات من الجهاز الإداري للدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة.

وتابع محمد وهب الله خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن مشروع القانون شهد انقسام بين النواب حول الفصل الفورى والمباشر للموظف المدمن متعاطى المخدرات أو التدرج فى العقوبة بوقفه عن العمل، لحين علاجه،ثم فصله فى حالة العودة للتعاطى مرة أخرى، لافتا إلى ان اغلب الاراء باللجنة استقرت على، الرأي الأخير وهو التدرج فى العقوبة قبل الفصل.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة،أن منح فرصة للموظف المتعاطي قبل الفصل بعلاجه ضرورة، وإذا لم يتوقف بعد العلاج يتم فصله، مضيفا "الفصل مباشرة كأول عقوبة هي عقاب للأسرة".
Advertisements

ترشيحاتنا

مي عمر ولبلبة الأغرب والأناقة مش بالسن.. 6 ملاحظات حول إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

انتي بتصغري.. الجمهور يتغزل في لميس الحديدي بعد ظهورها بالقاهرة السينمائي

حسين الشحات يوجه رسالة اعتذار لـ الجماهير المصرية

هل انتهى ملك اليمين في الإسلام .. الإفتاء توضح حكم من يعاشر خادمته على أنها من العبيد .. فيديو

كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق .. الإفتاء تجيب | فيديو

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

AdvertisementS

الهارب محمد علي يعترف بتمويله من الجماعات الإرهابية

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

بتوب قطيفة.. كنزي عمرو دياب تثير جدلا بإطلالة جريئة

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة.. تعثر أولى صفقات الزمالك.. رسالة اعتذار من عبدالرحمن مجدي لـ جماهير الأهلي

أنا مركز في البطولة .. عبدالرحمن مجدي يوجه رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي

حفل مطرب شهير يتسبب في حرق وعاهات مستديمة لمعجبة مدى الحياة

مين أحلى.. شاهد إطلالات زوجات النجوم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

هل انتهى ملك اليمين في الإسلام .. الإفتاء توضح حكم من يعاشر خادمته على أنها من العبيد .. فيديو

أفعى الكوبرا العربية تغدر بمدربها وتفتك بذراعه أمام الجمهور بالسعودية.. صور

هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر ولبلبة الأغرب والأناقة مش بالسن.. 6 ملاحظات حول إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

طفرة تكنولوجية.. جلد صناعي يمكنك من الإحساس بلمسة شخص في بلد آخر

حفل مطرب شهير يتسبب في حرق وعاهات مستديمة لمعجبة مدى الحياة