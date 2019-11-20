أول قرار من تعليم القليوبية بعد وفاة طالب داخل مدرسة بـ القناطر

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية انه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة وفاة طالب بإحدى المدارس الخاصة بالقناطر الخيرية.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللجنة أجرت التحقيق مع الطلاب والمشرفين ومدير المدرسة تمهيدا لاحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية.



وأعرب عجلان عن تعازيه لوالد الطالب المتوفي، مستطردا: "ده حق الطالب وولي الأمر، ولن نسمح بالإهمال في مدارسنا، وإذا كان تم فيه حاجة غلط، إحنا مبنسكتش عليها وببلغ تعازينا للوالد، لأن ده حادث جسيم بالنسبة لنا، لأنه توفي في مدارسنا وهو في سن الزهور".



كان ولي أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة بالقناطر الخيرية بالقليوبية حرر محضرًا يتهم فيه المدرسة بالإهمال في إسعاف ابنه (طارق محمد) بالصف الثالث الإعدادي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية مما أدى لوفاته داخل فصله بالمدرسة أثناء حصة دراسية.