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توك شو

سفير مصر بألمانيا: مصر تحمل دائما مشاكل القارة في المحافل الدولية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:49 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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خالد محيي الدين
قال السفير المصري بألمانيا، خالد جلال، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة الأفريقية الألمانية كان لها صدى وبعد كبير في العلاقات المشتركة مع ألمانيا، نظرا لما يمثله من مكانة سياسية كونه الرئيس المصري ورئيس الاتحاد الأفريقي.

ونوه "خالد جلال" خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي" الفضائية، بأن العلاقات المصرية الألمانية المشتركة قوية وتاريخية، حيث تتمتع تلك العلاقات بالتشعب والتكاتف في كافة المجالات الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية.

وأشار السفير المصري بألمانيا، إلى أن مصر دائما ما تحمل مشاكل القارة الأفريقية السمراء في كافة القمم والمؤتمرات الدولية الكبرى، في محاولة لحل كافة المشاكل والأوضاع المحتدمة في القارة السمراء.
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