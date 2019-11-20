برلماني: خريجو التعليم الفني عنصر مهم في تحقيق التنمية والتقدم

قال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان خريجوا التعليم الفنى المدربين والمؤهلين عنصر فى تحقيق التقدم والتنمية فى شى المجالات فى ظل سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية على المستوى الصناعى.





وتابع محمد وهب الله خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" احد اسباب تقدم الصناعات المصرية وغزوها الأسواق الخارجية قديما هو وجود الاهتمام بالتعليم الفنى ووجود عدد كبير من مراكز ومدارس التدريب المهنى والفنى للشباب والفتيات آنذاك،ومع مرور الوقت انخفض عدد هذه المدارس وتراجعت الصناعة، ولكن خلال الفترة الحالية واجهت الدولة لإنشاء أكبر عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إضافة إلى موافقة مجلس النواب على إنشاء جامعات تكنولوجية.





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية للتعليم، إن هناك تغيرا ملحوظا في تقبل الناس للتعليم الفني أو في تصور التعليم الفني، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور لتوفير احتياجات السوق الحالي والمستقبلي.



