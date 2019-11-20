بـ فستان قصير لامع.. إيناس الدغيدي بإطلالة جذابة فى حفل افتتاح القاهرة السينمائي

شاركت المذيعة بوسى شلبى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصورة تجمعها بالمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة ليلي علوى فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الحالية الـ 41.



ارتدت إيناس الدغيدي فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة باللون الأسود، واتسم التصميم بالقماش الأسود اللامع بالكامل، وانتعلت إيناس الدغيدي حذاء ذا كعب عال باللون الفضى، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المنسدله.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.