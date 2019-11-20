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منوعات

يعادل 15 ضعف قنبلة هيروشيما.. كويكب بـ حجم هرم خوفو في طريقه لدمار الأرض

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:33 م
صورة تعبيرية لكوكب
صورة تعبيرية لكوكب الأرض بعد اصطدام الكويكب JF1 به
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أماني إبراهيم
أعلنت وكالة ناسا الفضائية أنها تراقب من كثب الكويكب الضخم الذي من الممكن أن يضرب الأرض في السادس من مايو عام 2022 ويتسبب في دمارها بالكامل.

ويعرف هذا الكويكب باسم JF1 ويبلغ قطره حوالي 130 مترا، ويعتقد الخبراء أنه في حجم الهرم الأكبر في مصر (هرم خوفو)، وتم اكتشافه لأول مرة في عام 2009 وتتبع الخبراء أثره على مدار الأعوام الـ 10 الماضية.

ووفقا لموقع سبيس ففي حالة اصطدام هذا الكويكب بالأرض فإنه سيعادل انفجار 230 ألف طن من المادة شديدة الانفجار TNT، أي أنها أضعاف قوة قنبلة هيروشيما الذرية في عام 1945، والتي انفجرت بقوة 150 الف طن من نفس المادة المتفجرة، الأمر الذي قد يتسبب في دمار الكوكب بأكمله.

وأوضحت ناسا أنه على الرغم من أن احتمال ضرب الكويكب بالأرض لا يتجاوز 0.026% إلا أنها عليها اتخاذ احتياطاتها، خاصة وأن بعض الكويكبات والمذنبات تتبع المسار المداري الخاص بالأرض مما يجعلها قريبة إلى الشمس والأرض بشكل أكثر من المعتاد.

وكانت وكالة ناسا قد فعّلت نظاما تلقائيا معروف باسم المراقبة الآلية وهو عبارة عن نظام تقني لمراقبة الكويكبات وأي تصادم قد يحدث، وذلك لمنع أي اصطدام يحدث قربا من الأرض خلال المائة عام القادمة.

وتعمل ناسا على منع اصطدام الكويكب بالأرض من خلال إيجاد طرق لإيقاف هجوم الكويكب على الأرض، مثل تقنية انحراف الكويكبات.
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